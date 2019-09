சினிமா செய்திகள்

“ஆர்யா போல் ஒரு நடிகரை பார்க்க முடியாது” மகிமா நம்பியார் சொல்கிறார் + "||" + "You can't see an actor like Arya," says Mahama Nambiar

“ஆர்யா போல் ஒரு நடிகரை பார்க்க முடியாது” மகிமா நம்பியார் சொல்கிறார்