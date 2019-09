சினிமா செய்திகள்

28-வது படத்தில் விஷால் ஜோடியாக ரெஜினா - ஸ்ரதா ஸ்ரீநாத் + "||" + Vishal paired with Regina - Shraddha Srinath in the 28th film

28-வது படத்தில் விஷால் ஜோடியாக ரெஜினா - ஸ்ரதா ஸ்ரீநாத்