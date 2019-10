சினிமா செய்திகள்

சந்தானம் படத்துக்கு ‘டிக்கிலோனா’ என்று பெயர் வைத்தது ஏன்?டைரக்டர் விளக்கம் + "||" + Why was it named Dikkilona? Director Description

சந்தானம் படத்துக்கு ‘டிக்கிலோனா’ என்று பெயர் வைத்தது ஏன்?டைரக்டர் விளக்கம்