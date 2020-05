சினிமா செய்திகள்

கல்லூரி பேராசிரியர் கேரக்டருக்கு விஜய் சரியாக இருப்பார் - இயக்குநர் அலெக்ஸ் ரோட்ரிகோ பதில் + "||" + Money Heist director Alex Rodrigo says Vijay would've been the 'Professor' if there were an Indian version

கல்லூரி பேராசிரியர் கேரக்டருக்கு விஜய் சரியாக இருப்பார் - இயக்குநர் அலெக்ஸ் ரோட்ரிகோ பதில்