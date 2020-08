சினிமா செய்திகள்

கொரோனாவுக்கு சிகிச்சை அளித்த டாக்டர்களுக்கு நன்றி கடன்பட்டுள்ளேன்- அமிதாப் பச்சன் உருக்கம் + "||" + excellent care and nursing at Nanavati made it possible for me to see this day .

கொரோனாவுக்கு சிகிச்சை அளித்த டாக்டர்களுக்கு நன்றி கடன்பட்டுள்ளேன்- அமிதாப் பச்சன் உருக்கம்