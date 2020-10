சினிமா செய்திகள்

உடல் எடையை குறைத்தார் விஜயகாந்த் மூத்த மகனும் நடிக்க வருகிறார் “அப்பாவின் பெயரை காப்பாற்றுவேன்” என்று பேட்டி + "||" + Vijaykanth's eldest son, who lost weight, is also coming to play

உடல் எடையை குறைத்தார் விஜயகாந்த் மூத்த மகனும் நடிக்க வருகிறார் “அப்பாவின் பெயரை காப்பாற்றுவேன்” என்று பேட்டி