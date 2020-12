சினிமா செய்திகள்

40 ஆண்டுகள் பயன்படுத்தி வந்த இடத்தில் ஒரு நாள் தியானம் செய்ய இளையராஜாவை ஏன் அனுமதிக்க கூடாது? ஐகோர்ட்டு கேள்வி + "||" + Where it has been in use for 40 years To meditate one day Why not allow Ilayaraja? HighCourt question

40 ஆண்டுகள் பயன்படுத்தி வந்த இடத்தில் ஒரு நாள் தியானம் செய்ய இளையராஜாவை ஏன் அனுமதிக்க கூடாது? ஐகோர்ட்டு கேள்வி