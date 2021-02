சினிமா செய்திகள்

தனது மூக்கு அறுவை சிகிச்சை குறித்து மனந்திறந்து உள்ள நடிகை பிரியங்கா சோப்ரா + "||" + Priyanka Chopra gets candid about botched nose surgery that left her ‘devastated’

தனது மூக்கு அறுவை சிகிச்சை குறித்து மனந்திறந்து உள்ள நடிகை பிரியங்கா சோப்ரா