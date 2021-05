சினிமா செய்திகள்

கொரோனா தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்ட நயன்தாரா + "||" + Nayanthara and Vignesh Shivan get their COVID-19 vaccination

கொரோனா தடுப்பூசி போட்டுக்கொண்ட நயன்தாரா