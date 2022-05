சினிமா செய்திகள்

வெப் தொடர் வெற்றியால் 50 மடங்கு உயர்ந்த நடிகரின் சம்பளம் + "||" + Jaideep Ahlawat Is Charging Whopping Rs. 20 Cr for Paatal Lok Sequel; 50 Times More Than Original?

வெப் தொடர் வெற்றியால் 50 மடங்கு உயர்ந்த நடிகரின் சம்பளம்