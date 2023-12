ரசிகர்களின் நீண்ட காத்திருப்புக்கு பின் நாளை வெளியாகிறது ஆலம்பனா திரைப்படம்..!

The genie's magic is about to spread across the world#Aalambana will take you on an adventurous and wholesome entertainment drive this weekendBook now https://t.co/NXkitRbaUC#AalambanaFromTomorrow@actor_vaibhav @paro_nair @dir_parikvijay @hiphoptamizha… pic.twitter.com/PhnCjyFd74