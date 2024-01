துபாயில் 'அயலான்' படத்தின் டிரெய்லர் வெளியீட்டு விழா...!

Suit up for an ethereal encounter as #Ayalaan lands in 10 days Ready to welcome our visitor from the great beyond? #AyalaanFromPongal #AyalaanFromSankranti#Ayalaan @Siva_Kartikeyan @TheAyalaan 'Chithha' #Siddharth @arrahman @Ravikumar_Dir @Phantomfxstudio @bejoyraj… pic.twitter.com/cybkuO1gmV