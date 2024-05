ரூ.358 கோடி மதிப்புள்ள வைரநகையுடன் பிரியங்கா சோப்ரா

Shining in the breathtaking #Bvlgari Serpenti Aeterna necklace, Global Brand Ambassador Priyanka Chopra Jonas celebrates the launch of the Bvlgari Aeterna High Jewelry collection in the Eternal City. #BvlgariHighJewelry #BvlgariHighEndWatches #EternallyReborn #BvlgariAeterna pic.twitter.com/ZtH3Lg5Nk7