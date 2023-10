'ஜிகர்தண்டா-2' படத்தின் முதல் பாடல் குறித்த அறிவிப்பு வெளியானது..!

Almost time to dance to the first single from #JigarthandaDoubleX #Maamadura releasing on 9th October, at 12.12 PM.



A @Music_Santhosh blast #APandyaaWestern story, in theatres Diwali 2023.@offl_Lawrence @iam_SJSuryah @dop_tirru @kaarthekeyens @stonebenchers… pic.twitter.com/DlU7MFzMcE