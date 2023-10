ஜி.வி.பிரகாஷ் நடிக்கும் 'ரிபெல்' படத்தின் பர்ஸ்ட்லுக் போஸ்டர் வெளியானது..!

#rebel first look is here … a super promising script from a debutant director @NikeshRs …. Joining hands wit my fav @StudioGreen2 after the success of #darling amd #trishaillananayanthara @kegvraja @NehaGnanavel @Dhananjayang #rebel @arunkrishna_21 pic.twitter.com/RK0Ok1NQNX