'யாத்ரா-2' படத்தின் பர்ஸ்ட்லுக் போஸ்டர் வெளியானது...!

In the shadow of a legend, A leader rises!



Presenting the first look of #Yatra2. In cinemas worldwide from 8th Feb, 2024.#Yatra2FL #Yatra2OnFeb8th #LegacyLivesOn @mammukka @JiivaOfficial @ShivaMeka @MahiVraghav @vcelluloidsoff @KetakiNarayan @Music_Santhosh @madhie1… pic.twitter.com/h1bfIHvn2j