கேப்டன் மில்லர் படத்தின் வெற்றி... மாலை அணிவித்து நடிகர் தனுஷை வாழ்த்திய தயாரிப்பாளர்...!

WINNER WINNER #CaptainMiller Thanking the fans & audience for this Blockbuster opening worldwide ♥️ #CaptainMillerPongal@dhanushkraja 's opening craze proven yet again @ArunMatheswaran @NimmaShivanna @sundeepkishan @gvprakash @priyankaamohan pic.twitter.com/UihuaUGhYQ