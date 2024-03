'ஆடு ஜீவிதம்' படத்தின் டிரைலர் வெளியானது

சென்னை,

தமிழில் கனா கண்டேன், பாரிஜாதம், மொழி, சத்தம் போடாதே, கண்ணாமூச்சி ஏனடா, வெள்ளித்திரை உள்ளிட்ட படங்களில் நடித்துள்ள பிருத்விராஜ் மலையாளத்தில் முன்னணி கதாநாயகனாக இருக்கிறார்.இவர் தற்போது ஆடு ஜீவிதம் என்ற மலையாள படத்தில் நடித்துள்ளார்.

இந்த படத்தை டைரக்டர் பிளஸ்சி இயக்கி உள்ளார். மலையாள எழுத்தாளர் பென்யாமின் புகழ்பெற்ற நாவலை அடிப்படையாகக் கொண்டு இந்த படம் எடுக்கபட்டு உள்ளது. நாயகியாக அமலாபால் நடித்துள்ளார்.இந்த படத்துக்கு ஏ.ஆர்.ரகுமான் இசையமைத்துள்ளார் . இந்த படத்தின் படப்பிடிப்பு ஐந்து வருடங்களுக்கு முன்பே தொடங்கி பல்வேறு காரணங்களால் தடைபட்டு சமீபத்தில் முழு படப்பிடிப்பும் முடிவடைந்துள்ளது.தற்போது டப்பிங், இசை, கிராபிக்ஸ் உள்ளிட்ட தொழில்நுட்ப பணிகள் நடந்து வருகின்றன.

இந்த நிலையில், ஆடு ஜீவிதம் படத்தின் டிரைலர் வெளியாகி உள்ளது. இந்த திரைப்படம் வரும் 28ம் தேதி வெளியாக உள்ளது

One Man's Grit vs The Might of the Desert - A story never imagined!

Presenting #TheGoatLifeOfficialTrailer - the greatest survival adventure!https://t.co/JoZhjTYsqp#TheGoatLife coming to theatres near you on 28.03.2024.#Aadujeevitham #TheGoatLifeOn28thMarch… pic.twitter.com/tD2gtMENKr