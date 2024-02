ஊர்வசி, 'அட்டகத்தி' தினேஷ் நடித்துள்ள 'ஜே பேபி' படத்தின் ரிலீஸ் தேதி அறிவிப்பு

No magic purer than a Mother✨



Celebrating the first woman you fell in love with this Women's Day with #JBaby



A wholesome family entertainer is on its way #JBabyFromMar8 @beemji @Officialneelam @NeelamStudios_ @GRfilmssg @Sureshmariii #Urvashi #Dinesh #Maaran… pic.twitter.com/ZzqxwvYucy