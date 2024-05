வசந்த பாலனின் 'தலைமைச் செயலகம்' சீரிஸ் பர்ஸ்ட் லுக் மற்றும் டீசர் வீடியோ வெளியீடு

யார் வெல்வார்? யார் கொல்வார்? Much delighted to unveil the FL & teaser of the National Award-winning Vasanthabalan sir's biggest political series, #ThalaimaiSeyalagam▶️ : https://t.co/eKLKUDzvl4My best wishes to the amazing cast: #Kishore, @sriyareddy, @bharathhere,… pic.twitter.com/QEcjrG18EY