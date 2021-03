சினிமா துளிகள்

தியேட்டருக்கு பதிலாக டி.வி.யில் வெளியாகும் கதிரின் ‘சர்பத்' படம் + "||" + Kadir's 'Sarpad' movie to be released on TV instead of theater

தியேட்டருக்கு பதிலாக டி.வி.யில் வெளியாகும் கதிரின் ‘சர்பத்' படம்