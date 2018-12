மாவட்ட செய்திகள்

மாவட்டம் முழுவதும் 1-ந்தேதி முதல் பாலித்தீன் பைகளுக்கு தடை - கலெக்டர் உத்தரவு + "||" + Collector's order to ban 1 polythene bag from the whole district

மாவட்டம் முழுவதும் 1-ந்தேதி முதல் பாலித்தீன் பைகளுக்கு தடை - கலெக்டர் உத்தரவு