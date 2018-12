மாவட்ட செய்திகள்

500 டன் காய்கறிகளை வைக்கும் வகையில் ஊட்டியில் குளிர் சாதன குடோன் அமைக்கும் பணி தீவிரம் - கலெக்டர் தகவல் + "||" + The intensification of the cooling device in the feed

500 டன் காய்கறிகளை வைக்கும் வகையில் ஊட்டியில் குளிர் சாதன குடோன் அமைக்கும் பணி தீவிரம் - கலெக்டர் தகவல்