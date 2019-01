மாவட்ட செய்திகள்

கொண்டயம்பேட்டையில் பொங்கல் பானை தயாரிக்கும் பணியில் தொழிலாளர்கள் மும்முரம் + "||" + Workers are busy working on making Pongal pot in Kumbayampettai

கொண்டயம்பேட்டையில் பொங்கல் பானை தயாரிக்கும் பணியில் தொழிலாளர்கள் மும்முரம்