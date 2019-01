மாவட்ட செய்திகள்

வாரிய தலைவர்கள் நியமன விவகாரத்தால் கூட்டணி ஆட்சிக்கு எந்த ஆபத்தும் இல்லை தேவேகவுடா பேட்டி + "||" + There is no danger to the coalition regime Deve Gowda Interview

வாரிய தலைவர்கள் நியமன விவகாரத்தால் கூட்டணி ஆட்சிக்கு எந்த ஆபத்தும் இல்லை தேவேகவுடா பேட்டி