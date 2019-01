மாவட்ட செய்திகள்

வேளாங்கண்ணி கடற்கரையில் மண் அரிப்பு தடுப்புச்சுவர் அமைக்க கோரிக்கை + "||" + Request to set up the erosion vaccine on the Velankanni coast

வேளாங்கண்ணி கடற்கரையில் மண் அரிப்பு தடுப்புச்சுவர் அமைக்க கோரிக்கை