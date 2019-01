மாவட்ட செய்திகள்

குடிநீரில் கழிவுநீர் கலப்பதாக புகார் கூறி பேரூராட்சி அலுவலகத்தை பொது மக்கள் முற்றுகை + "||" + Complaint of waste water in drinking water Peoples' Siege of the Panchayat Office

குடிநீரில் கழிவுநீர் கலப்பதாக புகார் கூறி பேரூராட்சி அலுவலகத்தை பொது மக்கள் முற்றுகை