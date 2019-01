மாவட்ட செய்திகள்

4 வயது சிறுமியை பலாத்காரம் செய்த வழக்கில் கூலி தொழிலாளிக்கு 20 ஆண்டு சிறை 3 நாட்கள் மட்டுமே விசாரித்து தீர்ப்பு வழங்கிய சிக்பள்ளாப்பூர் கோர்ட்டு + "||" + In the case of the girl raped The 20-year prison

4 வயது சிறுமியை பலாத்காரம் செய்த வழக்கில் கூலி தொழிலாளிக்கு 20 ஆண்டு சிறை 3 நாட்கள் மட்டுமே விசாரித்து தீர்ப்பு வழங்கிய சிக்பள்ளாப்பூர் கோர்ட்டு