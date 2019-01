மாவட்ட செய்திகள்

பட்டாசு ஆலைகள் மூடப்பட்டு கிடப்பதால் சிவகாசியில் களையிழந்த பொங்கல் பண்டிகை வெறிச்சோடிய கடை வீதிகள் + "||" + Pongal festivals are buried due to the fact that fireworks are closed down

பட்டாசு ஆலைகள் மூடப்பட்டு கிடப்பதால் சிவகாசியில் களையிழந்த பொங்கல் பண்டிகை வெறிச்சோடிய கடை வீதிகள்