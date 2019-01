மாவட்ட செய்திகள்

பள்ளி விடுதியில் உணவு சாப்பிட்ட 35 மாணவர்களுக்கு வாந்தி மருத்துவமனையில் அனுமதி + "||" + At least 35 students who ate food at the school cafeteria were hospitalized

