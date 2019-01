மாவட்ட செய்திகள்

தஞ்சை தமிழ்ப்பல்கலைக்கழகத்திற்கு மத்திய அரசு ரூ.20 கோடி வழங்கி உள்ளது துணைவேந்தர் தகவல் + "||" + The Central Government has granted Rs 20 crores to Thanjavur Tamil Nadu University

தஞ்சை தமிழ்ப்பல்கலைக்கழகத்திற்கு மத்திய அரசு ரூ.20 கோடி வழங்கி உள்ளது துணைவேந்தர் தகவல்