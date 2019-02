மாவட்ட செய்திகள்

வேலூர் ஜெயிலில்முருகனுக்கு ஆதரவாக நளினியும் உண்ணாவிரதம்ராஜீவ் காந்தி கொலைவழக்கு கைதிகள் 7 பேரையும் விடுதலை செய்யக்கோரிக்கை + "||" + In Vellore jail Nalini and fast in favor of Murugan Rajiv Gandhi demands release of seven prisoners

வேலூர் ஜெயிலில்முருகனுக்கு ஆதரவாக நளினியும் உண்ணாவிரதம்ராஜீவ் காந்தி கொலைவழக்கு கைதிகள் 7 பேரையும் விடுதலை செய்யக்கோரிக்கை