மாவட்ட செய்திகள்

தணிக்கையின் போது வாகன ஓட்டிகள் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டால் வீடியோ பதிவு இன்ஸ்பெக்டர்களுக்கு அறிவுரை + "||" + Motorists If you are involved in the argument Video recording Advise Inspectors

தணிக்கையின் போது வாகன ஓட்டிகள் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டால் வீடியோ பதிவு இன்ஸ்பெக்டர்களுக்கு அறிவுரை