மாவட்ட செய்திகள்

டி.என்.சி. சான்றிதழை டி.என்.டி.யாக மாற்றுவது குறித்த ஆய்வுக்குழு கூட்டம் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் நடந்தது + "||" + The TNC Certificate on the DND Transformation Committee meeting

டி.என்.சி. சான்றிதழை டி.என்.டி.யாக மாற்றுவது குறித்த ஆய்வுக்குழு கூட்டம் கலெக்டர் அலுவலகத்தில் நடந்தது