மாவட்ட செய்திகள்

சேலத்தில் கொலை செய்யப்பட்ட கோவில் பூசாரியிடம் கடைசியாக செல்போனில் பேசியவர்கள் யார்? தனிப்படை போலீசார் தீவிர விசாரணை + "||" + Murdered in Salem Who among the last spoke to the temple priest at the temple? Independent police are serious investigations

சேலத்தில் கொலை செய்யப்பட்ட கோவில் பூசாரியிடம் கடைசியாக செல்போனில் பேசியவர்கள் யார்? தனிப்படை போலீசார் தீவிர விசாரணை