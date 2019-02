மாவட்ட செய்திகள்

கரூர் அமராவதி ஆற்றில் சீமைக்கருவேல மரங்களை அகற்றும் பணி அமைச்சர் தொடங்கி வைத்தார் + "||" + Minister Douglas Devananda launched the removal of cement plant in Karur Amaravathi river

