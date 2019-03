மாவட்ட செய்திகள்

திருமணம் நடைபெற இருந்த நிலையில் குளிக்கச்சென்ற மணமகன் கிணற்றில் பிணமாக மிதந்தார் + "||" + As the marriage was to be held The groom went to take a bath He was dead in the well

