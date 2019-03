மாவட்ட செய்திகள்

குழாயில் ஏற்பட்ட நீர்க்கசிவு சரிசெய்யப்படாததால் இரவில் வீணாக சாலையில் வெளியேறும் குடிநீர்பொதுமக்கள் புகார் + "||" + The water leak in the tube Outgoing drinking water to waste on the road Public complaint

குழாயில் ஏற்பட்ட நீர்க்கசிவு சரிசெய்யப்படாததால் இரவில் வீணாக சாலையில் வெளியேறும் குடிநீர்பொதுமக்கள் புகார்