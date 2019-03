மாவட்ட செய்திகள்

சேலம் பழைய பஸ்நிலையம் மூடப்பட்டது போஸ் மைதானத்தில் தற்காலிக பஸ் நிலையம் செயல்பட தொடங்கியது + "||" + Salem Old Bus Station closed The temporary bus station began to function at the Pose Ground

சேலம் பழைய பஸ்நிலையம் மூடப்பட்டது போஸ் மைதானத்தில் தற்காலிக பஸ் நிலையம் செயல்பட தொடங்கியது