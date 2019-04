மாவட்ட செய்திகள்

தி.மு.க. தேர்தல் அறிக்கையில் இணைக்கப்படுகிறது ஏழை விவசாயிகளுக்கு 5 பவுன் வரை நகை அடமான கடன் தள்ளுபடி மு.க.ஸ்டாலின் அறிவிப்பு + "||" + DMK is included in the election manifesto Jewelry mortgage loan up to 5 pounds for poor farmers - MK Stalin

தி.மு.க. தேர்தல் அறிக்கையில் இணைக்கப்படுகிறது ஏழை விவசாயிகளுக்கு 5 பவுன் வரை நகை அடமான கடன் தள்ளுபடி மு.க.ஸ்டாலின் அறிவிப்பு