மாவட்ட செய்திகள்

ஓட்டுக்கு பணம் கொடுத்தால் வாங்க கூடாது தோட்ட தொழிலாளர்களுக்கு, கலெக்டர் அறிவுரை + "||" + Give money to the vote Do not buy the plantation workers, Collector advice

ஓட்டுக்கு பணம் கொடுத்தால் வாங்க கூடாது தோட்ட தொழிலாளர்களுக்கு, கலெக்டர் அறிவுரை