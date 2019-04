மாவட்ட செய்திகள்

கூட்டணி அரசு 20 சதவீதம் கமிஷன் பெறுவதாக பொய் பேசி மக்களை திசை திருப்ப பிரதமர் மோடி முயற்சி, முதல்-மந்திரி குமாரசாமி பேட்டி + "||" + The coalition government has a 20 per cent commission Modi trying to divert people from lying,

கூட்டணி அரசு 20 சதவீதம் கமிஷன் பெறுவதாக பொய் பேசி மக்களை திசை திருப்ப பிரதமர் மோடி முயற்சி, முதல்-மந்திரி குமாரசாமி பேட்டி