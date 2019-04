மாவட்ட செய்திகள்

மின்னணு ஓட்டுப்பதிவு எந்திரங்கள் போலீஸ் பாதுகாப்புடன் வாக்குச்சாவடி மையங்களுக்கு கொண்டு செல்லப்படும் கலெக்டர் வீரராகவராவ் தகவல் + "||" + Electronic tuning machines With police protection Will be taken to the polling centers

மின்னணு ஓட்டுப்பதிவு எந்திரங்கள் போலீஸ் பாதுகாப்புடன் வாக்குச்சாவடி மையங்களுக்கு கொண்டு செல்லப்படும் கலெக்டர் வீரராகவராவ் தகவல்