மாவட்ட செய்திகள்

வாக்குப்பதிவுக்கான ஏற்பாடுகள் தயார், மதுரை தொகுதியில் மட்டும் இரவு 8 மணி வரை வாக்களிக்கலாம் - பதற்றமான வாக்குச்சாவடிகளில் கூடுதல் பாதுகாப்பு + "||" + Arrangements for voting are ready, Only Madurai constituency can vote till 8pm

வாக்குப்பதிவுக்கான ஏற்பாடுகள் தயார், மதுரை தொகுதியில் மட்டும் இரவு 8 மணி வரை வாக்களிக்கலாம் - பதற்றமான வாக்குச்சாவடிகளில் கூடுதல் பாதுகாப்பு