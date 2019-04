மாவட்ட செய்திகள்

வேலூர் கோட்டையில்தீ விபத்தை தடுக்க ரூ.70 லட்சத்தில் திட்ட மதிப்பீடு தயாரிப்புஅரசுக்கு பரிந்துரை செய்யப்பட்டுள்ளதாக அதிகாரிகள் தகவல் + "||" + Vellore Fort Preparation of project cost of Rs. 70 lakhs to prevent fire

வேலூர் கோட்டையில்தீ விபத்தை தடுக்க ரூ.70 லட்சத்தில் திட்ட மதிப்பீடு தயாரிப்புஅரசுக்கு பரிந்துரை செய்யப்பட்டுள்ளதாக அதிகாரிகள் தகவல்