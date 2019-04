மாவட்ட செய்திகள்

திருவண்ணாமலை மாவட்டம்தேசிய வருவாய் வழி, திறன் தேர்வில் மாநில அளவில் 9-வது இடம் பிடித்து சாதனைமுதன்மை கல்வி அலுவலர் தகவல் + "||" + Thiruvannamalai District National Revenue, Ranking, Ranked at the State level at the 9th position Primary education officer information

