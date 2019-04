மாவட்ட செய்திகள்

ஐ.எஸ். அமைப்பு பற்றி எதுவுமே தெரியாது, இலங்கை குண்டுவெடிப்புக்கும் எங்களுக்கும் தொடர்பு இல்லை - ஜாமீனில் வந்தவர் பேட்டி + "||" + We have no connection with the Sri Lankan blasts

ஐ.எஸ். அமைப்பு பற்றி எதுவுமே தெரியாது, இலங்கை குண்டுவெடிப்புக்கும் எங்களுக்கும் தொடர்பு இல்லை - ஜாமீனில் வந்தவர் பேட்டி