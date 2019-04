மாவட்ட செய்திகள்

நடமாடும் காசநோய் பரிசோதனை வாகனம் கலெக்டர் தொடங்கி வைத்தார் + "||" + The mobile tuber test vehicle started by the Collector

நடமாடும் காசநோய் பரிசோதனை வாகனம் கலெக்டர் தொடங்கி வைத்தார்