கொடுத்த கடனை திருப்பி கேட்டதால் தீர்த்து கட்டியது அம்பலம் பெண் கொலை வழக்கில் தம்பதி கைது தனிப்படை போலீசார் பிடித்தனர் + "||" + In case of female murder Couple arrested Individuals were caught by police

