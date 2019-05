மாவட்ட செய்திகள்

விளைநிலத்தில் குழாய்கள் பதிக்கும் பணியை கண்டித்து, விவசாயிகள் ஆர்ப்பாட்டம் - செம்பனார்கோவில் அருகே நடந்தது + "||" + Pumps in the field Condemning the task of recording, Farmers demonstration

விளைநிலத்தில் குழாய்கள் பதிக்கும் பணியை கண்டித்து, விவசாயிகள் ஆர்ப்பாட்டம் - செம்பனார்கோவில் அருகே நடந்தது